"Никогда не сдавайся": Россиянка победила третью ракетку мира на самом длинном в истории тай-брейке

Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над представляющей Казахстан уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной в матче второго круга турнира Большого шлема Australian Open. Упорная встреча продолжалась 2 часа 48 минут и завершилась победой Блинковой в трёх сетах — 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).

Один из невероятных розыгрышей на самом длинном тай-брейке в истории турниров Большого шлема в женском одиночном разряде. Видео © Australian Open TV

25-летняя Блинкова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 57-е место. 24-летняя Рыбакина идёт третьей. Стоит отметить, что тай-брейк в третьем сете стал самым длинным в истории турниров Большого шлема в женском одиночном разряде — 42 очка. При этом Рыбакина не реализовала шесть матчболов. После матча Блинкова написала на камере на английском Never give up ("никогда не сдавайся"). Предыдущий рекорд (38 очков) был установлен в матче украинки Леси Цуренко и румынки Анны Богдан в третьем круге Уимблдона-2023 — 4:6, 6:3, 7:6 (20:18).

Анна Блинкова написала на камере "никогда не сдавайся" после победы над Еленой Рыбакиной на самом длинном тай-брейке в истории турниров Большого шлема в женском одиночном разряде. Фото © Australian Open

"Во-первых, спасибо большое болельщикам за поддержку — она мне очень помогла, дала силы, чтобы бороться до конца. <...> На матчболах говорила себе: "Атакуй". На приёме я старалась обрезать траекторию, разогнать руки — давала себе технические указания. А ещё говорила себе просто держать мяч в корте, в корте, в корте. И в итоге получилось. Я запомню этот день навсегда. Пока что это лучший день в моей жизни", — сказала Блинкова после матча.

В третий круг Открытого чемпионата Австралии Блинкова вышла впервые в карьере. Её соперницей там будет 28-летняя итальянка Жасмин Паолини, занимающая 31-е место в рейтинге WTA и посеянная под 26-м номером.