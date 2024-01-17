16-летняя восходящая звезда тенниса из России разгромила шестую ракетку мира
Мирра Андреева обыграла Онс Жабер на втором круге Australian Open за 55 минут
Российская теннисистка Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / EPA / LUKAS COCH
В Мельбурне сегодня, 17 января, состоялась встреча теннисисток Мирры Андреевой из России и Онс Жабер из Туниса в рамках второго круга Australian Open, которая закончилась не в пользу шестой ракетки мира. 16-летняя россиянка обыграла соперницу со счётом 6:0, 6:2.
"Возможно, это был мой лучший матч", — прокомментировала Мирра свою победу, выступая на пресс-конференции.
Игра продолжалась в течение 55 минут, в результате чего Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, где она сыграет с Диан Парри из Франции.
Ранее Лайф писал, что ещё одна теннисистка из России одержала победу на Australian Open. Анна Калинская обыграла Кэти Волынец из США, тогда как фанаты поддержали россиянку, спев для неё песню "Калинка".