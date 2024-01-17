16-летняя восходящая звезда тенниса из России разгромила шестую ракетку мира

В Мельбурне сегодня, 17 января, состоялась встреча теннисисток Мирры Андреевой из России и Онс Жабер из Туниса в рамках второго круга Australian Open, которая закончилась не в пользу шестой ракетки мира. 16-летняя россиянка обыграла соперницу со счётом 6:0, 6:2.

"Возможно, это был мой лучший матч", — прокомментировала Мирра свою победу, выступая на пресс-конференции.

Игра продолжалась в течение 55 минут, в результате чего Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, где она сыграет с Диан Парри из Франции.