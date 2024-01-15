Россиянин Медведев прошёл в следующий круг Australian Open из-за травмы соперника

Российский теннисист Даниил Медведев прошёл во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) из-за отказа француза Теренса Атмана. Соперник нашего соотечественника не стал продолжать поединок в четвёртом сете из-за травмы ноги (5:7; 6:2, 6:4; 1:0).

Ранее Лайф писал, что больше всего на победу в Australian Open настроен российский теннисист Андрей Рублёв. По словам заслуженного тренера РСФСР Виктора Янчука, в настоящее время российские спортсмены находятся на пике своих возможностей, они готовы побеждать в турнирах Большого шлема.