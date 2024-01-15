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15 января, 06:19

Россиянин Медведев прошёл в следующий круг Australian Open из-за травмы соперника

Теннисист Медведев прошёл во второй круг Australian Open на отказе Атмана

Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / EPA / MAST IRHAM

Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / EPA / MAST IRHAM

Российский теннисист Даниил Медведев прошёл во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) из-за отказа француза Теренса Атмана. Соперник нашего соотечественника не стал продолжать поединок в четвёртом сете из-за травмы ноги (5:7; 6:2, 6:4; 1:0).

Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. В следующем матче российский теннисист сыграет с Эмилем Руусувуори из Финляндии.

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Ранее Лайф писал, что больше всего на победу в Australian Open настроен российский теннисист Андрей Рублёв. По словам заслуженного тренера РСФСР Виктора Янчука, в настоящее время российские спортсмены находятся на пике своих возможностей, они готовы побеждать в турнирах Большого шлема.

Ян Поланин
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