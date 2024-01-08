16-летняя восходящая звезда тенниса из России взлетела в рейтинге
16-летняя Мирра Андреева поднялась в рейтинге WTA на 11 мест, заняв 47-ю позицию
Российская теннисистка Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / EPA / JONO SEARLE
16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поднялась в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) на 11 позиций — с 58-й на 47-ю. Актуальная версия рейтинга опубликована на сайте организации.
Позиция Мирры Андреевой в рейтинге WTA. Скриншот © WTA
На прошлой неделе Андреева дошла до четвертьфинала турнира в австралийском Брисбене, где проиграла Линде Носковой из Чехии. Россиянка имеет в своём активе 1168 очков. На одну позицию выше Андреевой располагается другая представительница РФ — Анна Блинкова (1170 очков). Лидирует же в рейтинге польская теннисистка Ига Швёнтек, у которой 9880 баллов. Первой ракеткой России в настоящее время является Людмила Самсонова. В мировом рейтинге она идёт 14-й, имея в своём активе 2760 очков. Примечательно, что на турнире в Брисбене Андреева разгромила более опытную Самсонову 6:2, 6:1.
Добавим, что сестра Мирры — 19-летняя Эрика Андреева — опустилась на четыре позиции и теперь занимает 115-е место в рейтинге WTA.
А накануне Лайф сообщал, что Андрей Рублёв выиграл 15-й турнир ATP в карьере. В финале соревнований в Гонконге он обыграл финна Эмиля Руусувуори.