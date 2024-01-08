16-летняя восходящая звезда тенниса из России взлетела в рейтинге

На прошлой неделе Андреева дошла до четвертьфинала турнира в австралийском Брисбене, где проиграла Линде Носковой из Чехии. Россиянка имеет в своём активе 1168 очков. На одну позицию выше Андреевой располагается другая представительница РФ — Анна Блинкова (1170 очков). Лидирует же в рейтинге польская теннисистка Ига Швёнтек, у которой 9880 баллов. Первой ракеткой России в настоящее время является Людмила Самсонова. В мировом рейтинге она идёт 14-й, имея в своём активе 2760 очков. Примечательно, что на турнире в Брисбене Андреева разгромила более опытную Самсонову 6:2, 6:1.