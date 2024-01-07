Андрей Рублёв выиграл 15-й турнир ATP в карьере

Андрей Рублёв обыграл финна Эмиля Руусувуори в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге. Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу российского спортсмена.

Таким образом, Рублёв одержал 15-ю победу на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Он идёт пятым в рейтинге, а на турнире в Гонконге был посеян под первым номером. Его сегодняшний соперник Руусувуори — 69-я ракетка мира.

В предыдущий раз Рублёв побеждал на турнире ATP в июле прошлого года. На грунтовых соревнованиях в шведском Бостаде он переиграл в финале норвежца Каспера Рууда 7:6 (7:3 на тай-брейке), 6:0.

Турнир в Гонконге относится к категории ATP 250 и проходит на покрытии хард. Призовой фонд соревнований превышает 661 тысячу долларов. Стоит отметить, что турнир не проводился с 2002 года. Из россиян эти соревнования выигрывал Андрей Ольховский. Он победил в 1996 году в парном разряде.