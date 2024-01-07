Рафаэль Надаль снялся с Australian Open из-за новой травмы

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что из-за травмы пропустит предстоящий Открытый чемпионат Австралии, который стартует 14 января. Об этом 37-летний спортсмен сообщил в своём аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

"Во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, заставила меня волноваться. Как только я добрался до Мельбурна, у меня была возможность сделать МРТ, мне диагностировали микроразрыв мышцы, но не в той части, где была травма", — написал Надаль.

По словам теннисиста, сейчас он не готов выступать на максимальном уровне в пятисетовых матчах. В связи с травмой спортсмен полетит обратно в Испанию, где подлечится и заодно отдохнёт. Надаль также поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал скоро вновь выйти на корт.

Надаль является рекордсменом по победам на Открытом чемпионате Франции, у него их 14. Всего на счету испанца 22 выигранных турнира Большого шлема. В январе 2023 года испанец получил травму левого бедра на Australian Open и после этого временно прекратил выступления. В начале января этого года спортсмен наконец вышел на корт в Брисбене, но после матча против австралийца Джордана Томпсона снова травмировался. В последний раз Надаль побеждал на Australian Open в 2022 году. Тогда в финале он переиграл россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7 на тай-брейке), 6:4, 6:4, 7:5.

