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7 января, 10:19

Рафаэль Надаль снялся с Australian Open из-за новой травмы

Рафаэль Надаль заявил, что пропустит Australian Open из-за микроразрыва мышцы

Рафаэль Надаль. Обложка © ТАСС / AP / Tertius Pickard

Рафаэль Надаль. Обложка © ТАСС / AP / Tertius Pickard

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что из-за травмы пропустит предстоящий Открытый чемпионат Австралии, который стартует 14 января. Об этом 37-летний спортсмен сообщил в своём аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

"Во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, заставила меня волноваться. Как только я добрался до Мельбурна, у меня была возможность сделать МРТ, мне диагностировали микроразрыв мышцы, но не в той части, где была травма", — написал Надаль.

По словам теннисиста, сейчас он не готов выступать на максимальном уровне в пятисетовых матчах. В связи с травмой спортсмен полетит обратно в Испанию, где подлечится и заодно отдохнёт. Надаль также поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал скоро вновь выйти на корт.

Надаль является рекордсменом по победам на Открытом чемпионате Франции, у него их 14. Всего на счету испанца 22 выигранных турнира Большого шлема. В январе 2023 года испанец получил травму левого бедра на Australian Open и после этого временно прекратил выступления. В начале января этого года спортсмен наконец вышел на корт в Брисбене, но после матча против австралийца Джордана Томпсона снова травмировался. В последний раз Надаль побеждал на Australian Open в 2022 году. Тогда в финале он переиграл россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7 на тай-брейке), 6:4, 6:4, 7:5.

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А в мае прошлого года Надаль заявлял о планах завершить карьеру. Испанец отметил, что 2024 год, вероятно, станет последним для него в спорте.

Наталья Исакова
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