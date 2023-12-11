16-летняя россиянка Мирра Андреева стала новичком года в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) выбрала новичком года 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Андрееву признали теннисисткой, совершившей самый большой скачок в рейтинге ассоциации в 2023 году. Спортсменке, перешагнувшей порог 16-летия прямо по ходу сезона, удалось подняться на 359 строчек в общем зачёте. К концу 2022 года она находилась на 405-м месте, а к завершению нынешнего сезона уже стала 46-й ракеткой мира.

"Она начала этот сезон в отличной форме, дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, а затем вышла в третий круг на своём дебютном взрослом турнире Большого шлема — "Ролан Гаррос" — и совершила подвиг на Уимблдоне, дойдя до четвёртого раунда", — уточняется в публикации WTA.

Титул "Новичок года" присуждают спортсменкам, дебютировавшим по ходу сезона в первой сотне мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации, или показавшим существенный результат в сезоне. На звание также претендовали российские теннисистки Диана Шнайдер и Элина Аванесян, а ещё американка Пейтон Стернс и чешка Линда Носкова.