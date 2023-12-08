Шарапова рассказала о жёстком отце и безразличии матери к её успехам в теннисе

Бывшая теннисистка, экс первая ракетка мира 36-летняя Мария Шарапова откровенно рассказала о влиянии родителей на её жизнь. В частности, спортсменка указала, что большее содействие её развитию в спорте оказал отец — он "был жёстким, но справедливым".

"Мама занималась моим образованием, культурно развивала и при любой возможности, даже если это было в Сарасоте, штат Флорида, водила меня на балет. Возможно, это был не лучший балет, но мама знакомила меня с разными вещами в жизни помимо удара по теннисному мячу", — сказала заслуженный мастер спорта России в подкасте Armchair Expert.

Шарапова подчеркнула, что это был один из величайших подарков матери, так как той были безразличны успехи дочери в теннисе. Мать Марии желала, чтобы наследница была любопытной и скромной.