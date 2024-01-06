Рублёв обыграл китайца Шана и вышел в финал теннисного турнира в Гонконге

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над китайцем Цзюньчэнем Шаном в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге.

Встреча продолжалась два часа семь минут и завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу нашего соотечественника. Таким образом, Рублёв вышел в финал, где теперь предстоит встретиться с финским теннисистом Эмилем Руусувуори, который оказался сильнее австрийца Себастьяна Офнера также в трёх сетах (4:6, 7:5, 6:3).

Рублёву 26 лет, занимает пятое место в рейтинге ATP, а на турнире в Гонконге посеян под первым номером. На счету россиянина 14 титулов под эгидой организации. Его сегодняшнему сопернику 18 лет, в рейтинге Шан 183-й. Соперник Рублёва по финалу занимает 69-ю позицию.

Турнир в Гонконге относится к категории ATP 250 и проходит на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований превышает 661 тысячу долларов. Стоит отметить, что турнир не проводился с 2002 года. Из россиян эти соревнования в парном разряде выигрывал Андрей Ольховский в 1996 году.