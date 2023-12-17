Украинская теннисистка отказалась играть с россиянкой на турнире во Франции
Украинская теннисистка Костюк отказалась выходить на корт с россиянкой Андреевой
Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась выходить на корт с россиянкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж, говорится на сайте турнира.
Организаторы сообщили, что спортсменка с Украины отказалась соревноваться с Андреевой из-за "геополитической ситуации". До этого Костюк согласилась заменить хорватскую спортсменку Донну Векич, которая получила травму.
А ранее Лайф рассказывал, что Женская теннисная ассоциация (WTA) выбрала Андрееву новичком года. Её признали теннисисткой, совершившей самый большой скачок в рейтинге ассоциации в 2023 году. Спортсменке, перешагнувшей порог 16-летия прямо по ходу сезона, удалось подняться на 359 строчек в общем зачёте.