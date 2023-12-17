Украинская теннисистка отказалась играть с россиянкой на турнире во Франции

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась выходить на корт с россиянкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж, говорится на сайте турнира.

Организаторы сообщили, что спортсменка с Украины отказалась соревноваться с Андреевой из-за "геополитической ситуации". До этого Костюк согласилась заменить хорватскую спортсменку Донну Векич, которая получила травму.