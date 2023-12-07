Названы самые высокооплачиваемые спортсменки в мире

Американская медиа-компания Sportico подвела итоги 2023 года, составив список самых высокооплачиваемых спортсменок. Первое место в этой номинации досталось 19-летней победительнице Открытого чемпионата США по теннису Кори Гауфф.

Суммарный доход теннисистки оценивается в 22,7 миллиона долларов — 16 миллионов от рекламных контрактов и 6,7 миллиона призовых. На втором месте с небольшим отрывом расположилась польская коллега Гауфф Ига Швёнтек. Баланс первой ракетки мира в 2023 году пополнился на 21,9 миллиона долларов. Бронза же досталась фристайлистке из Китая Эйлин Гу (20 миллионов).

Суммарно в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок года вошли семь теннисисток. Исключение составили Эйлин Гу, гимнастка Симона Байлз (8,5 миллиона) и гольфистка Нелли Корда (7,9 миллиона).