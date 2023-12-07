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7 декабря, 03:39

Биатлонистка Дарья Виролайнен заявлена на Кубок мира в составе сборной Финляндии

<p>Дарья Виролайнен. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Дарья Виролайнен. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Экс-биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен примет участие во втором и третьем этапе Кубка мира, выступив в составе команды Финляндии. Об этом сказано на сайте биатлонной федерации скандинавского государства.

Дебютировать с новой спортивной пропиской она сможет уже 8–10 декабря в австрийском Хохфильцене. Следующий этап состязаний намечен на 14–17 декабря и пройдёт в швейцарском Ленцерхайде.

Виролайнен стала обладательницей финского паспорта в 2021 году. Допуск к международным соревнованиям в качестве представительницы другой страны россиянка получила лишь в 2022-м. В РФ такой переход сочли предательством, а сама биатлонистка объяснила решение сменить спортивное гражданство нереализованными целями.

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А тем временем в России завершил карьеру бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев. По словам 27-летнего спортсмена, это решение он принял из-за желания проводить больше времени с женой и дочерью.

Илья Пушкарев
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