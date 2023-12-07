Биатлонистка Дарья Виролайнен заявлена на Кубок мира в составе сборной Финляндии
Дарья Виролайнен. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Экс-биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен примет участие во втором и третьем этапе Кубка мира, выступив в составе команды Финляндии. Об этом сказано на сайте биатлонной федерации скандинавского государства.
Дебютировать с новой спортивной пропиской она сможет уже 8–10 декабря в австрийском Хохфильцене. Следующий этап состязаний намечен на 14–17 декабря и пройдёт в швейцарском Ленцерхайде.
Виролайнен стала обладательницей финского паспорта в 2021 году. Допуск к международным соревнованиям в качестве представительницы другой страны россиянка получила лишь в 2022-м. В РФ такой переход сочли предательством, а сама биатлонистка объяснила решение сменить спортивное гражданство нереализованными целями.
А тем временем в России завершил карьеру бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев. По словам 27-летнего спортсмена, это решение он принял из-за желания проводить больше времени с женой и дочерью.