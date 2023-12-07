Биатлонистка Дарья Виролайнен заявлена на Кубок мира в составе сборной Финляндии

Экс-биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен примет участие во втором и третьем этапе Кубка мира, выступив в составе команды Финляндии. Об этом сказано на сайте биатлонной федерации скандинавского государства.

Дебютировать с новой спортивной пропиской она сможет уже 8–10 декабря в австрийском Хохфильцене. Следующий этап состязаний намечен на 14–17 декабря и пройдёт в швейцарском Ленцерхайде.