Российская биатлонистка Виролайнен представит Финляндию на мировых турнирах
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Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Дарье Виролайнен, имеющей российский и финский паспорта, участвовать в мировых соревнованиях по биатлону от Финляндии начиная с ближайшего сезона. Об этом сообщается на сайте Финской федерации биатлона.
34-летняя спортсменка получила гражданство Финляндии в 2021 году, её девичья фамилия — Резцова. В прошлом году она уже состязалась там в чемпионате по биатлону, где показала второй результат в индивидуальной гонке. В финскую сборную Виролайнен попала по итогам квалификационных соревнований.
Ранее Лайф рассказывал, что МОК дал рекомендацию допустить россиян до международных соревнований лишь в статусе нейтральных спортсменов. Однако есть условие: они не должны поддерживать спецоперацию на Украине. В МИД РФ заявили, что это настоящий "эксперимент над человечностью", а представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Москва будет и дальше работать по вопросу о защите прав российских спортсменов.