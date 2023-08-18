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18 августа, 12:41

Российская биатлонистка Виролайнен представит Финляндию на мировых турнирах

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Дарье Виролайнен, имеющей российский и финский паспорта, участвовать в мировых соревнованиях по биатлону от Финляндии начиная с ближайшего сезона. Об этом сообщается на сайте Финской федерации биатлона.

34-летняя спортсменка получила гражданство Финляндии в 2021 году, её девичья фамилия — Резцова. В прошлом году она уже состязалась там в чемпионате по биатлону, где показала второй результат в индивидуальной гонке. В финскую сборную Виролайнен попала по итогам квалификационных соревнований.

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Татьяна Миссуми
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