Киев резко передумал и пригрозил бойкотом мощной коалиции из 35 стран при допуске россиян к ОИ

Украина снова сменила риторику по участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии. Теперь она пригрозила устами премьера Дениса Шмыгаля бойкотом "мощной коалиции" из 35 стран.