Киев резко передумал и пригрозил бойкотом мощной коалиции из 35 стран при допуске россиян к ОИ
Шмыгаль заявил, что 35 стран будут бойкотировать ОИ в случае допуска россиян
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Украина снова сменила риторику по участию в Олимпийских играх в Париже в 2024 году в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии. Теперь она пригрозила устами премьера Дениса Шмыгаля бойкотом "мощной коалиции" из 35 стран.
"Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входит 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях", — заявил Шмыгаль в соцсетях.
Только сегодня, 14 августа, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Гутцайт объявила о готовности Незалежной принять участие в ОИ-2024 даже в случае допуска на турнир российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе. До этого в Киеве угрожали бойкотом ОИ-2024 даже при таком раскладе, однако глава МОК не поддался на шантаж. Комитет позже пожаловался на клевету со стороны Украины из-за допуска россиян к Играм.