Украина резко отказалась от своего ультиматума по Олимпийским играм в Париже

Украинские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже даже при допуске на них атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе, заявил президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт.

"Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде... Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство", — отметил он в интервью Kyodo News.