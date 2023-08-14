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14 августа, 10:55

Украина резко отказалась от своего ультиматума по Олимпийским играм в Париже

Украина согласилась выступить на ОИ-2024 даже при допуске россиян и белорусов

<p>Обложка © ТАСС / AP / Matt Slocum</p>

Обложка © ТАСС / AP / Matt Slocum

Украинские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже даже при допуске на них атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе, заявил президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт.

"Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде... Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство", — отметил он в интервью Kyodo News.

Что касается нейтрального статуса российских и белорусских атлетов, то, добавил спортивный чиновник, Киеву "вообще непонятно, кто эти спортсмены", так как они без национальных символов.

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Напомним, в апреле Министерство молодёжи и спорта Украины запретило спортсменам из Незалежной участвовать в соревнованиях, на которых заявлены российские и белорусские атлеты. Кроме того, в Киеве пригрозили бойкотом ОИ-2024 в случае допуска россиян даже в нейтральном статусе, однако глава МОК не поддался на шантаж. Комитет позже пожаловался на клевету со стороны Украины из-за допуска россиян к Играм.

Матвей Константинов
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