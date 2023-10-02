Биатлонистка Виролайнен объяснила переход в сборную Финляндии
Виролайнен перешла в сборную Финляндии из-за детей и нереализованных целей
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Биатлонистка Дарья Виролайнен, которая примет участие в мировых соревнованиях по биатлону от Финляндии, объяснила, что её переход в сборную другой страны связан с детьми: там было бы удобнее их воспитывать.
"Родители моего мужа уже давно жили в Финляндии. Я тогда была в сборной и всё время была в разъездах. Наш первый ребёнок ходил в школу и много времени проводил с няней. Мы решили переехать в Финляндию, чтобы бабушка и дедушка могли помочь нам присматривать за ребёнком", — приводит её слова YLE.
При этом она призналась, что её переезд из России долго не могла понять мама — трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Спортсменка также отметила, что не добилась бы всего без сборной РФ и уроков, которые там извлекла. Однако, по словам Виролайнен, она хочет достичь такого уровня, на котором можно было бы завершить карьеру.
Напомним, 18 августа стало известно, что российская биатлонистка Дарья Виролайнен будет представлять финскую сборную на мировых турнирах начиная с ближайшего сезона. Соответствующее разрешение спортсменка с российским и финским паспортами получила от Международного союза биатлонистов. При этом многие сочли её переход настоящим предательством.