Биатлонистка Виролайнен объяснила переход в сборную Финляндии

Биатлонистка Дарья Виролайнен, которая примет участие в мировых соревнованиях по биатлону от Финляндии, объяснила, что её переход в сборную другой страны связан с детьми: там было бы удобнее их воспитывать.

"Родители моего мужа уже давно жили в Финляндии. Я тогда была в сборной и всё время была в разъездах. Наш первый ребёнок ходил в школу и много времени проводил с няней. Мы решили переехать в Финляндию, чтобы бабушка и дедушка могли помочь нам присматривать за ребёнком", — приводит её слова YLE.