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8 августа, 03:13

Биатлонистка Кира Дюжева рассказала, как встретила медведя после тренировки

<p>Биатлонистка Кира Дюжева. Обложка © <a href="https://biathlonrus.com/team/main/dyuzheva_kira_evgenevna/?ysclid=ll1phfluq3298014057" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Союз биатлонистов России</a></p>

Биатлонистка Кира Дюжева. Обложка © Союз биатлонистов России

Российская биатлонистка Кира Дюжева вместе с сестрой после тренировки повстречала медведя. Об этом она рассказала в беседе с изданием Sport24.

"Это была контрольная кроссом, я тогда бегала по песку босиком. После неё мы шли в сторону нашей деревни, и я смотрю вниз себе под ноги, поднимаю в моменте голову — и вижу медведя", — рассказывает спортсменка, добавляя, что "впала в ступор" и "выпала из реальности".

Сестра криком вернула Киру в чувство. Девушки бросились бежать в другую сторону, до ближайшей деревни было неcколько километров, а медведь cтоял на задних лапах и cмотрел им вcлед.

Медвежонок наделал шума в аэропорту Дубая, выбравшись из "плена" в самолёте

Медвежонок наделал шума в аэропорту Дубая, выбравшись из "плена" в самолёте

"Только потом, когда нас подобрал мотоциклист, я поняла, что могло произойти. Это был момент на грани жизни и смерти", — говорит спортсменка.

А ранее Лайф писал, что финская биатлонистка Эрика Янкя встретила медведя и отделалась испугом. Девушка догадалась упасть на землю и притвориться мёртвой. Косолапый обнюхал её и отошёл.

Лариса Сафронова
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