Биатлонистка Кира Дюжева рассказала, как встретила медведя после тренировки

Российская биатлонистка Кира Дюжева вместе с сестрой после тренировки повстречала медведя. Об этом она рассказала в беседе с изданием Sport24.

"Это была контрольная кроссом, я тогда бегала по песку босиком. После неё мы шли в сторону нашей деревни, и я смотрю вниз себе под ноги, поднимаю в моменте голову — и вижу медведя", — рассказывает спортсменка, добавляя, что "впала в ступор" и "выпала из реальности".

Сестра криком вернула Киру в чувство. Девушки бросились бежать в другую сторону, до ближайшей деревни было неcколько километров, а медведь cтоял на задних лапах и cмотрел им вcлед.

"Только потом, когда нас подобрал мотоциклист, я поняла, что могло произойти. Это был момент на грани жизни и смерти", — говорит спортсменка.