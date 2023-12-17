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16-летняя российская теннисистка вышла на корт против мужчины после "подножки" от украинки

Россиянка Андреева уступила теннисисту Дюрану в финале турнира во Франции

17 декабря, 14:35
<p>Теннисистка Мирра Андреева. Обложка © Getty Images / Mike Hewitt</p>

Теннисистка Мирра Андреева. Обложка © Getty Images / Mike Hewitt

Россиянка Мирра Андреева не смогла победить французского теннисиста Яниса Газуани Дюрана в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж. Соперницей спортсменки должна была стать украинка Марта Костюк, но она отказалась выходить на корт, в итоге 16-летняя спортсменка вышла против мужчины.

Андреева уступила 23-летнему Дюрану со счётом 5:7, 2:6. При этом французский теннисист занимает 1145-ю строчку в рейтинге АТР.

16-летняя россиянка Мирра Андреева стала новичком года в рейтинге WTA

16-летняя россиянка Мирра Андреева стала новичком года в рейтинге WTA

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк отказалась выходить на корт с россиянкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж. Спортсменка сделала такое заявление за несколько часов до игры и объяснила решение "геополитическими причинами". Поэтому соперником Андреевой стал француз Янис Газуани Дюран.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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