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"Стыд и позор!": Украинскую теннисистку призвали изгнать с турниров за подставу Мирры Андреевой

Тренер Янчук считает, что украинку Костюк не нужно звать на турниры по теннису

17 декабря, 15:39
<p>Марта Костюк. Обложка © ТАСС / VCG / Visual China Group</p>

Марта Костюк. Обложка © ТАСС / VCG / Visual China Group

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что украинская теннисистка Марта Костюк повела себя постыдно, отказавшись играть с россиянкой Миррой Андреевой, которая была вынуждена выйти на корт с французом. По его мнению, организаторы не должны больше приглашать Костюк на подобные турниры.

"Это выставочный турнир, он организован специально для зрителей. Стыд и позор ей! Надо сделать выводы и не допускать её больше на такие соревнования. Из‑за её поведения страдают зрители и авторитет турнира", поделился Янчук с "Матч ТВ".

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"Нас не хотят слышать": Украинская теннисистка пожаловалась на российские флаги на турнирах WTA

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк отказалась выходить на корт с россиянкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж. Спортсменка сделала такое заявление за несколько часов до игры и объяснила решение "геополитическими причинами". Поэтому соперником Андреевой стал мужчина — француз Янис Газуани Дюран, которому россиянка уступила со счётом 5:7, 2:6.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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