"Стыд и позор!": Украинскую теннисистку призвали изгнать с турниров за подставу Мирры Андреевой Тренер Янчук считает, что украинку Костюк не нужно звать на турниры по теннису 17 декабря, 15:39 Марта Костюк. Обложка © ТАСС / VCG / Visual China Group

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что украинская теннисистка Марта Костюк повела себя постыдно, отказавшись играть с россиянкой Миррой Андреевой, которая была вынуждена выйти на корт с французом. По его мнению, организаторы не должны больше приглашать Костюк на подобные турниры.

"Это выставочный турнир, он организован специально для зрителей. Стыд и позор ей! Надо сделать выводы и не допускать её больше на такие соревнования. Из‑за её поведения страдают зрители и авторитет турнира", — поделился Янчук с "Матч ТВ".

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк отказалась выходить на корт с россиянкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж. Спортсменка сделала такое заявление за несколько часов до игры и объяснила решение "геополитическими причинами". Поэтому соперником Андреевой стал мужчина — француз Янис Газуани Дюран, которому россиянка уступила со счётом 5:7, 2:6.

Авторы Татьяна Миссуми