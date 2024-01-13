Заслуженный тренер назвал российского теннисиста, который может выиграть Australian Open

Российские теннисисты находятся на пике возможностей и готовы состязаться за победы в турнирах серии Большого шлема, в том числе Australian Open, основной этап которого начнётся в Мельбурне 14 января. Такое мнение выразил российский теннисный тренер, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук.

"Наши ребята находятся в золотом возрасте, когда надо показывать хорошую игру. Они уже очень опытны, но ещё не ветераны. Сейчас золотое время, чтобы брать "шлем". Особенно, наверное, на это настроен Рублёв, у которого выигранного Большого шлема в активе ещё нет. Он в прошлом году выиграл очень хороший, сильный турнир в Монте-Карло, где играли все", — объяснил Янчук в беседе с "Газетой.ru".

По его мнению, это очень хорошая основа для того, чтобы выиграть такой крупный турнир, как мельбурнский Australian Open. Главное для российского спортсмена — не загнать самого себя и не перегореть. В Рублёве читается сильная жажда победы, которая порой заставляет его совершать ошибки в, казалось бы, простых матчах, считает Янчук. Тренер добавил, что Рублёв сам себе создаёт проблемы, но в хорошей форме он может обыграть кого угодно. В первом круге посеянный под пятым номером Рублёв сыграет с бразильцем Тиагу Вилдом (78-я ракетка мира).

В основной мужской сетке Открытого чемпионата Австралии выступят шесть российских теннисистов: Андрей Рублёв (максимальное достижение — четвертьфинал в 2021 и 2023 годах). Даниил Медведев (финал в 2021-м и 2022-м), Карен Хачанов (полуфинал в 2023-м), Аслан Карацев (полуфинал в 2021-м), Павел Котов (1-й круг) и Александр Шевченко (дебютант).