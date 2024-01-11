Тренер дал прогноз для российских теннисистов на Australian Open

Российские ведущие теннисисты могут выйти в полуфинал стартующего на следующей неделе Australian Open, однако для дальнейшего продвижения понадобится везение. Об этом "Газете.ru" заявил заслуженный отечественный тренер Виктор Янчук.

"Гадать трудно: первый турнир "Большого шлема" непредсказуем. Люди ещё не раскрылись, не вошли в сезон. Будем по ходу соревнований наблюдать, кто как втягивается и играет. Пока всё — загадка и тайна", — считает специалист.