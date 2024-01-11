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11 января, 20:41

Тренер дал прогноз для российских теннисистов на Australian Open

Тренер Янчук: Российские теннисисты могут выйти в полуфинал на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © Facebook (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Daniil Medvedev

Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © Facebook (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) / Daniil Medvedev

Российские ведущие теннисисты могут выйти в полуфинал стартующего на следующей неделе Australian Open, однако для дальнейшего продвижения понадобится везение. Об этом "Газете.ru" заявил заслуженный отечественный тренер Виктор Янчук.

"Гадать трудно: первый турнир "Большого шлема" непредсказуем. Люди ещё не раскрылись, не вошли в сезон. Будем по ходу соревнований наблюдать, кто как втягивается и играет. Пока всё — загадка и тайна", — считает специалист.

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Ранее Лайф писал, что Андрей Рублёв в Гонконге выиграл 15-й турнир ATP в карьере. В финале он одержал победу над 24-летним финном Эмилем Руусувуори, 69-й ракеткой мира.

Лариса Сафронова
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