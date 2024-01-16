Россиянка победила теннисистку Волынец на Australian Open под "Калинку" зрителей хором

На Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) произошёл уникальный момент поддержки российской теннисистки Анны Калинской со стороны фанатов. В перерыве матча между Калинской и спортсменкой из США Кэти Волынец зрители решили спеть знаменитую русскую песню "Калинка". Таким образом публика решила поддержать спортсменку из России.

Равнодушной не осталась и сама Волынец. Спортсменка обладает украинскими корнями и владеет русским языком. Калинская, в свою очередь, смогла успешно справиться с напряжением игры и выиграла матч со счётом 6:3, 3:6, 6:2. Поединок теннисисток длился больше двух часов. В следующем раунде Калинская сыграет со спортсменкой Аранчей Рус из Нидерландов.