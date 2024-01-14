Восходящая звезда тенниса из России с победы дебютировала на Australian Open

16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева обыграла 27-летнюю испанку Сару Соррибес Тормо (53-я в рейтинге WTA) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Состоявшаяся в Мельбурне встреча продолжалась 2 часа 19 минут и закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянки.

Корнеева впервые участвует во взрослом турнире Большого шлема, в рейтинге она занимает 180-е место. В следующем круге её соперницей будет победительница матча между 27-летней бразильянкой Беатрис Хаддад Майей и 18-летней чешкой Линдой Фрухвиртовой.