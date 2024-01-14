Восходящая звезда тенниса из России с победы дебютировала на Australian Open
16-летняя россиянка Корнеева вышла во второй круг на дебютном Australian Open
Алина Корнеева. Обложка © Getty Images / Robert Prange
16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева обыграла 27-летнюю испанку Сару Соррибес Тормо (53-я в рейтинге WTA) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Состоявшаяся в Мельбурне встреча продолжалась 2 часа 19 минут и закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянки.
Корнеева впервые участвует во взрослом турнире Большого шлема, в рейтинге она занимает 180-е место. В следующем круге её соперницей будет победительница матча между 27-летней бразильянкой Беатрис Хаддад Майей и 18-летней чешкой Линдой Фрухвиртовой.
В прошлом сезоне Алина Корнеева заняла первое место в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) и выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции). Также она стала победительницей Итогового турнира юниоров.