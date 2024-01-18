Медведев вырвал победу у финна, закончив матч в четыре утра

Даниил Медведев обыграл финна Эмиля Руусувуори и вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 4 часа и 21 минуту и завершилась победой россиянина в пяти сетах — 3:6, 6:7 (1:7 на тай-брейке), 6:4, 7:6 (7:1 на тай-брейке), 6:0. Примечательно, что матч завершился в 03:39 по местному времени.

Российский теннисист Даниил Медведев дал интервью после волевой победы над финном Эмилем Руусувуори во втором круге Australian Open. Видео © YouTube / Australian Open TV

27-летний Медведев занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), его сегодняшний 24-летний соперник идёт 53-м. В следующем круге россиянин встретится с 23-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (30-й в рейтинге ATP, посеян на турнире под 27-м номером).

После матча Медведев заявил, что сегодня вышел на корт уже уставшим из-за рекордно долгого тай-брейка в женском одиночном разряде.

"Девушки перед нами играли тай-брейк минут 35. В теннисе ты никогда не знаешь, когда пойти поесть, когда — разминаться. Всё это я сделал слишком рано — думал, что их матч закончится быстрее, что тай-брейк будет быстрее. Поэтому мне пришлось разминаться несколько раз, и когда я вышел на корт, уже был уставшим", — признался теннисист.

Также Медведев отметил игру своего соперника в начале матча и порадовался, что смог справиться с трудностями.