Рублёв обыграл американца Юбэнкса и вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл американца Кристофера Юбэнкса со счётом 6:4, 6:4, 6:4, в результате чего вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут.

Следующая игра спортсмена состоится также с американским теннисистом. Рублёв сыграет с Себастьяном Кордой, отец которого выиграл Открытый чемпионат Австралии в 1998 году.