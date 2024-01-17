Рублёв обыграл американца Юбэнкса и вышел в третий круг Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / AP / Antonio Calanni
Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл американца Кристофера Юбэнкса со счётом 6:4, 6:4, 6:4, в результате чего вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут.
Следующая игра спортсмена состоится также с американским теннисистом. Рублёв сыграет с Себастьяном Кордой, отец которого выиграл Открытый чемпионат Австралии в 1998 году.
Ранее Лайф писал, что теннисисты из России в настоящее время находятся на пике своих возможностей. По словам заслуженного тренера РСФСР Виктора Янчука, каждый из них способен одержать победу в Australian Open. Сегодня, 17 января, в третий круг чемпионата также вышла 16-летняя россиянка Мирра Андреева.