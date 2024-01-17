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Российский теннисист Хачанов вышел в третий круг Australian Open

17 января, 08:31
Российский теннисист Карен Хачанов в матче Australian Open. ТАСС / AP / Alessandra Tarantino

Российский теннисист Карен Хачанов в матче Australian Open. ТАСС / AP / Alessandra Tarantino

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), победив американца Александра Ковачевича.

Счёт матча: 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 в пользу россиянина.

В третьем круге Хачанов сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и чехом Томашем Махачем.

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Россиянка победила теннисистку Волынец на Australian Open под "Калинку" зрителей хором

Также сегодня в Мельбурне состоялась встреча восходящей звезды тенниса из России Мирры Андреевой и шестой ракетки мира Онс Жабер из Туниса. В итоге 16-летняя россиянка обыграла соперницу со счётом 6:0, 6:2 и вышла в третий круг Australian Open.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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