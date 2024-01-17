Российский теннисист Хачанов вышел в третий круг Australian Open

В третьем круге Хачанов сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и чехом Томашем Махачем.

Также сегодня в Мельбурне состоялась встреча восходящей звезды тенниса из России Мирры Андреевой и шестой ракетки мира Онс Жабер из Туниса. В итоге 16-летняя россиянка обыграла соперницу со счётом 6:0, 6:2 и вышла в третий круг Australian Open.