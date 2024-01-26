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Джокович впервые в карьере проиграл в полуфинале Australian Open

26 января, 07:27
Сербский теннисист Новак Джокович. Обложка © ТАСС / EPA / MAST IRHAM

Сербский теннисист Новак Джокович. Обложка © ТАСС / EPA / MAST IRHAM

Стал известен первый финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису: в полуфинале турнира итальянец Янник Синнер обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Для серба это стало первым поражением на Australian Open с 2018 года.

Матч завершился со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. В финале Синнер сыграет с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Германии Александром Зверевым.

Джокович является рекордсменом по числу побед на Australian Open: у него десять выигранных титулов.

Джокович назвал Медведева человеком с правильными ценностями
Джокович назвал Медведева человеком с правильными ценностями

Напомним, единственным из россиян, кто дошёл до полуфинала Australian Open, стал Даниил Медведев. Первая ракетка России 24 января обыграла поляка Хуберта Хуркача.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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