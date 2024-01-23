Джокович назвал Медведева человеком с правильными ценностями

Российский теннисист Даниил Медведев — это человек с правильными ценностями. Так о нём высказался его сербский коллега первая ракетка мира Новак Джокович, пишет портал tennisuptodate.com.

Медведев на Australian Open рассказал, как Джокович пару лет назад взял его с собой на борт частного самолёта для перелёта на матч Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии. Медведев подчеркнул, что сербский спортсмен всегда хорошо к нему относился.

"Прежде всего хочу поблагодарить Даниила за добрые слова, он меня приятно удивил. Я тоже самого лучшего мнения о нём как о человеке, коллеге и как об одном из моих главных соперников за последние пять лет. Я знаю, что он человек с правильными ценностями, и это правда, когда он говорит, что у него прекрасные отношения с большинством участников тура", — рассказал Джокович.

И Медведев, и Джокович оказались в 1/4 финала Australian Open, первого в сезоне турнира Большого шлема. Далее Джокович встретится с американцем Тейлором Фрицем, а Медведев — с поляком Хубертом Хуркачем.

Australian Open закончится 28 января. Общий призовой фонд составляет $57,8 млн. К слову, в прошлом году победителем стал Джокович.