Россиянка Калинская впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема

Российская теннисистка Анна Калинская победила итальянку Жасмин Паолини в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась уверенной победой россиянки в двух сетах 6:4, 6:2.

Россиянка Анна Калинская дала интервью после победного матча четвёртого круга Australian Open против итальянки Жасмин Паолини. Видео © YouTube / Australian Open TV

Таким образом, 25-летняя Калинская, занимающая в рейтинге WTA 75-е место, оказалась единственной представительницей РФ, которая сумела добраться до четвертьфинала. Там её соперницей будет победительница встречи между китаянкой Чжэн Циньвэнь (15-я ракетка мира) и француженкой Осеан Доден (95-я). Добавим, что Паолини 28 лет, она занимает в рейтинге 31-е место, а на Australian Open была посеяна под 26-м номером.

"Может быть, я не показываю нервы. Но, вообще, первые три круга получились такими тяжёлыми, что я больше не могу нервничать. Я уже привыкла", — сказала Калинская в послематчевом интервью.

Россиянка впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема и в новом рейтинге войдёт в топ-40 лучших теннисисток мира.

Открытый чемпионат Австралии является первым в году турниром Большого шлема. Он проводится на покрытии "хард". Призовой фонд турнира превышает 57,8 миллиона долларов. Действующей победительницей является Арина Соболенко из Белоруссии, а единственной россиянкой, выигрывавшей турнир, — Мария Шарапова. Это произошло в 2008 году.