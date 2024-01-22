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22 января, 07:41

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP / Alessandra Tarantino

Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP / Alessandra Tarantino

Российский теннисист Даниил Медведев сумел обыграть португальского спортсмена Нуну Боржеша в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Поединок завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. Турнир в эти дни проходит в Мельбурне.

В четвертьфинале Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. В настоящее время 27-летний россиянин находится на третьей строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Ранее Лайф писал, что предыдущая игра Медведева продолжалась более четырёх часов и закончилась победой российского спортсмена. Накануне, 21 января, стало известно, что в четвертьфинал Australian Open также вышел теннисист Андрей Рублёв. Он обыграл австралийца Алекса де Минаура.

Ян Поланин
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