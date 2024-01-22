Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / AP / Alessandra Tarantino
Российский теннисист Даниил Медведев сумел обыграть португальского спортсмена Нуну Боржеша в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Поединок завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. Турнир в эти дни проходит в Мельбурне.
В четвертьфинале Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. В настоящее время 27-летний россиянин находится на третьей строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Ранее Лайф писал, что предыдущая игра Медведева продолжалась более четырёх часов и закончилась победой российского спортсмена. Накануне, 21 января, стало известно, что в четвертьфинал Australian Open также вышел теннисист Андрей Рублёв. Он обыграл австралийца Алекса де Минаура.