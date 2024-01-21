Теннисист Андрей Рублёв с радости показал язык после триумфа на Australian Open

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в городе Мельбурне. Этому предшествовала напряжённая игра с австралийцом Алексом де Минауром.

Обрадовавшийся выходу в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии Рублёв показал язык. Видео X (Twitter) / The Tennis Letter

Встреча, длившаяся 4 часа 14 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу россиянина. 26-летний Рублёв не сдерживал эмоций от победы и несколько секунд что-то кричал, тряся головой с высунутым языком. Далее спорстмен сыграет с итальянцем Янником Синнером.