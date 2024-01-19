Рублёв обыграл американца Корду и вышел в четвёртый круг Australian Open

26-летний российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв американца Себастьяна Корду. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (8:6) и 6:4 в пользу россиянина. В следующем круге ему предстоит сразиться с австралийцем Алексом де Минауром, который считается десятой ракеткой мира.

Напомним, что 2024 год россиянин начал с убедительных побед. 7 января Лайф писал, что Андрей Рублёв выиграл 15-й турнир ATP в карьере, одолев 24-летнего финна Эмиля Руусувуори в Гонконге.