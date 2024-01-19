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19 января, 13:37

Рублёв обыграл американца Корду и вышел в четвёртый круг Australian Open

Фото © EPA/ТАСС

Фото © EPA/ТАСС

26-летний российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв американца Себастьяна Корду. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (8:6) и 6:4 в пользу россиянина. В следующем круге ему предстоит сразиться с австралийцем Алексом де Минауром, который считается десятой ракеткой мира.

Напомним, что 2024 год россиянин начал с убедительных побед. 7 января Лайф писал, что Андрей Рублёв выиграл 15-й турнир ATP в карьере, одолев 24-летнего финна Эмиля Руусувуори в Гонконге.

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В основной мужской сетке Открытого чемпионата Австралии выступят шесть российских теннисистов: Андрей Рублёв (максимальное достижение — четвертьфинал в 2021-м и 2023-м годах), Даниил Медведев (финал в 2021-м и 2022-м), Карен Хачанов (полуфинал в 2023-м), Аслан Карацев (полуфинал в 2021-м), Павел Котов (1-й круг) и Александр Шевченко (дебютант).

Марина Калегина
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