Рублёв обыграл американца Корду и вышел в четвёртый круг Australian Open
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26-летний российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв американца Себастьяна Корду. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (8:6) и 6:4 в пользу россиянина. В следующем круге ему предстоит сразиться с австралийцем Алексом де Минауром, который считается десятой ракеткой мира.
Напомним, что 2024 год россиянин начал с убедительных побед. 7 января Лайф писал, что Андрей Рублёв выиграл 15-й турнир ATP в карьере, одолев 24-летнего финна Эмиля Руусувуори в Гонконге.
В основной мужской сетке Открытого чемпионата Австралии выступят шесть российских теннисистов: Андрей Рублёв (максимальное достижение — четвертьфинал в 2021-м и 2023-м годах), Даниил Медведев (финал в 2021-м и 2022-м), Карен Хачанов (полуфинал в 2023-м), Аслан Карацев (полуфинал в 2021-м), Павел Котов (1-й круг) и Александр Шевченко (дебютант).