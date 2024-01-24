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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

24 января, 07:22
Российский теннисист Даниил Медведев в матче турнира Australian Open. Фото © ТАСС / EPA / MAST IRHAM

Российский теннисист Даниил Медведев в матче турнира Australian Open. Фото © ТАСС / EPA / MAST IRHAM

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), обыграв поляка Хуберта Хуркача.

Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. В полуфинале россиянин сыграет с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и теннисистом из Германии Александром Зверевым.

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Медведев единственный из россиян дошёл до полуфинала Australian Open в мужском разряде. Накануне Андрей Рублёв проиграл в четвертьфинале итальянцу Яннику Синнеру. А у женщин за выход в следующий этап сегодня поборется россиянка Анна Калинская. Её соперницей станет китаянка Чжэн Циньвэнь.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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