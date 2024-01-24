Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. В полуфинале россиянин сыграет с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и теннисистом из Германии Александром Зверевым.

Медведев единственный из россиян дошёл до полуфинала Australian Open в мужском разряде. Накануне Андрей Рублёв проиграл в четвертьфинале итальянцу Яннику Синнеру. А у женщин за выход в следующий этап сегодня поборется россиянка Анна Калинская. Её соперницей станет китаянка Чжэн Циньвэнь.