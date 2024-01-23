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Теннисист Андрей Рублёв послал болельщика и вылетел с Australian Open

Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open

23 января, 14:40
Российский теннисист Андрей Рублёв в матче четвертьфинала Australian Open против Янника Синнера из Италии. Фото © ТАСС / EPA / LUKAS COCH

Российский теннисист Андрей Рублёв в матче четвертьфинала Australian Open против Янника Синнера из Италии. Фото © ТАСС / EPA / LUKAS COCH

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), проиграв в четвертьфинале итальянцу Яннику Синнеру. Матч завершился со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Не обошлось и без проявления эмоций — в последнем гейме болельщик на трибуне крикнул: "Андрей, мы знаем, что ты победишь". В ответ Рублёв послал фаната, добавив вежливое "пожалуйста".

Кстати, в четвёртом круге Синнер победил ещё одного россиянина — Карена Хачанова.

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Далее в полуфинале итальянец сыграет с действующим победителем турнира и лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем. А вот из россиян борьбу на Australian Open продолжают Даниил Медведев и Анна Калинская, которые проведут свои четвертьфинальные матчи в среду, 24 января.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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