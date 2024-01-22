Матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) между немцем Александром Зверевым и британцем Кэмероном Норри остановили из-за пропалестинской активистки. Она забросала корт листовками в поддержку частично признанного государства.

Пропалестинская активистка прервала матч Зверева и Норри на Australian Open. Видео © X (Twitter) / Tan

На видео, которое распространяется в соцсетях, запечатлено, как женщина в маске с трибун выкидывает бумажки с надписью Free Palestine ("Свободу Палестине"). На тот момент счёт был 7:5, 3:6, 4:1 в пользу Зверева. Игра продолжилась лишь после того, как с корта убрали все листовки, победу одержал представитель ФРГ.