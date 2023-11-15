"Ты убиваешь детей": Толпа пропалестинских активистов прогнала премьера Канады из ресторана

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не смог спокойно провести вечер за ужином в одном из ресторанов Ванкувера, пишет газета National Post. Ему не дали это сделать протестующие, которые ворвались в помещение и потребовали от властей активнее выступать за прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо спешно покидает ресторан в Ванкувере из-за протестующих. Видео © X (Twitter) / MonicaBergamas9

Всё произошло во вторник поздним вечером. На кадрах видно, как Трюдо с явно смущённым видом быстро ретируется из ресторана в сопровождении охраны. Протестующие всё это время кричали ему вслед: "Позор тебе", "Кровь на твоих руках", "Ты убиваешь детей". В руках у людей были палестинские флаги.

Чтобы успокоить активистов, в китайский квартал Ванкувера прибыли 100 правоохранителей. Произошла стычка между ними и протестующими, в результате чего сотрудницу полиции ударили в лицо. Её пришлось госпитализировать. Нападавшего задержали.