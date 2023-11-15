"Ты убиваешь детей": Толпа пропалестинских активистов прогнала премьера Канады из ресторана
NP: Трюдо покинул ресторан в Ванкувере из-за протестов в поддержку Палестины
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не смог спокойно провести вечер за ужином в одном из ресторанов Ванкувера, пишет газета National Post. Ему не дали это сделать протестующие, которые ворвались в помещение и потребовали от властей активнее выступать за прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо спешно покидает ресторан в Ванкувере из-за протестующих. Видео © X (Twitter) / MonicaBergamas9
Всё произошло во вторник поздним вечером. На кадрах видно, как Трюдо с явно смущённым видом быстро ретируется из ресторана в сопровождении охраны. Протестующие всё это время кричали ему вслед: "Позор тебе", "Кровь на твоих руках", "Ты убиваешь детей". В руках у людей были палестинские флаги.
Чтобы успокоить активистов, в китайский квартал Ванкувера прибыли 100 правоохранителей. Произошла стычка между ними и протестующими, в результате чего сотрудницу полиции ударили в лицо. Её пришлось госпитализировать. Нападавшего задержали.
Это уже не первый подобный инцидент, связанный с канадским премьер-министром. Так, например, в прошлом месяце в мечети Торонто его освистали возмущённые мусульмане. Они обвинили Трюдо в лицемерии и двойных стандартах по отношению к Палестине. В тот момент ему тоже пришлось сбежать с места происшествия в сопровождении охраны.
Вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС началось 7 октября, когда территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
ТАСС / AP / Justin Tang