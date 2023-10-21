"Бери своих людей и уходи!": Возмущённые мусульмане освистали Трюдо на выходе из мечети
Возмущённые мусульмане освистали премьера Трюдо на выходе из мечети в Торонто
Возмущённые мусульмане освистали премьер-министра Канады Джастина Трюдо в мечети Торонто. Верующие обвинили его в лицемерии и двойных стандартах по отношению к Палестине. Видео с инцидентом разлетелось по соцсетям.
Возмущённые мусульмане освистали Трюдо на выходе из мечети в Торонто. Видео © X (Twitter) / Jackson Hinkle
"Позор! Бери своих людей и уходи! Как много детей из Палестины ещё должно погибнуть, прежде чем вы призовёте к прекращению огня?!" — кричат люди.
На кадрах запечатлено, как Трюдо выходит из мечети под возмущение толпы. Охрана провожает премьера к машине, и тот уезжает, проигнорировав претензии граждан.
Как сообщал Лайф, ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже две недели. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
X (Twitter) / Jackson Hinkle