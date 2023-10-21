"Бери своих людей и уходи!": Возмущённые мусульмане освистали Трюдо на выходе из мечети

Возмущённые мусульмане освистали премьер-министра Канады Джастина Трюдо в мечети Торонто. Верующие обвинили его в лицемерии и двойных стандартах по отношению к Палестине. Видео с инцидентом разлетелось по соцсетям.

Возмущённые мусульмане освистали Трюдо на выходе из мечети в Торонто. Видео © X (Twitter) / Jackson Hinkle

"Позор! Бери своих людей и уходи! Как много детей из Палестины ещё должно погибнуть, прежде чем вы призовёте к прекращению огня?!" — кричат люди.