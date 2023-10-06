Трюдо вышел пообщаться с "благодарными избирателями" и узнал, что он — "кусок дерьма"
Канадец отказался пожать руку премьер-министру Трюдо после скандала с нацистом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо столкнулся с настоящей "народной любовью". Политик надеялся снять ролик, на котором он будет неформально общаться с избирателями, но что-то пошло не по плану. Один из местных жителей демонстративно отказался пожать протянутую премьер-министром руку и назвал его куском дерьма.
Канадец отказался пожать руку премьер-министру Трюдо после скандала с нацистом в парламенте. Видео © Х / bennyjohnson
"Ты отправляешь бабки на Украину. Спонсируешь чувака, который вырезает свой собственный народ", — заявил главе канадского правительства возмущённый избиратель.
Трюдо попытался парировать: мол, собеседнику не стоит слушать так много "русской пропаганды Путина", пишет "Царьград". Но мужчина и здесь нашёл что ответить.
"Никакого Путина в Канаде слушать невозможно, так как ты запретил любое инакомыслие", — заявил премьеру "благодарный избиратель".
Униженный Трюдо, за которого не вступился никто из толпы, был вынужден ретироваться. А ролик благодаря съёмке очевидцев оказался в Сети и даже стал вирусным.
Напомним, что рейтинг Джастина Трюдо пошатнулся после того, как в Парламенте Канады по случаю визита Владимира Зеленского горячо поприветствовали 98-летнего Ярослава Хунку (прежняя фамилия — Гунька) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, и теперь Рота покидает пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. Даже МИД Германии осудил овации нацисту. Джастин Трюдо попытался извиниться, но сделал только хуже: он заявил, что от рук нацистов пострадали поляки, цыгане, геи, но "забыл", какую цену заплатили народы СССР.