Трюдо вышел пообщаться с "благодарными избирателями" и узнал, что он — "кусок дерьма"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо столкнулся с настоящей "народной любовью". Политик надеялся снять ролик, на котором он будет неформально общаться с избирателями, но что-то пошло не по плану. Один из местных жителей демонстративно отказался пожать протянутую премьер-министром руку и назвал его куском дерьма.

Канадец отказался пожать руку премьер-министру Трюдо после скандала с нацистом в парламенте. Видео © Х / bennyjohnson

"Ты отправляешь бабки на Украину. Спонсируешь чувака, который вырезает свой собственный народ", — заявил главе канадского правительства возмущённый избиратель.

Трюдо попытался парировать: мол, собеседнику не стоит слушать так много "русской пропаганды Путина", пишет "Царьград". Но мужчина и здесь нашёл что ответить.

"Никакого Путина в Канаде слушать невозможно, так как ты запретил любое инакомыслие", — заявил премьеру "благодарный избиратель".