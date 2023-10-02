Лавров — о попытках Трюдо оправдаться за чествование нациста: Позорище

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не мог не знать, кого он вместе с Владимиром Зеленским чествовал в канадском парламенте. Именно поэтому его попытки оправдаться за овации пожилому нацисту выглядят жалко. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XX Ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Конечно, все знали: спикер парламента знал, служба безопасности знала (кого чествуют. — Прим. Лайфа) — человек известный. Он не скрывал своих взглядов. Ну а то, что Трюдо заявляет по этому поводу — мне жалко на него смотреть, он всё-таки называется премьер-министром. И когда он вместе с Зеленским аплодировал и поднимал вверх кулак, приветствуя этого нациста, конечно, они прекрасно обо всём знали", — сказал министр.