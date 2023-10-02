Лавров — о попытках Трюдо оправдаться за чествование нациста: Позорище
Лавров: Трюдо смотрится жалко, пытаясь оправдаться за овации нацисту
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не мог не знать, кого он вместе с Владимиром Зеленским чествовал в канадском парламенте. Именно поэтому его попытки оправдаться за овации пожилому нацисту выглядят жалко. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XX Ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Конечно, все знали: спикер парламента знал, служба безопасности знала (кого чествуют. — Прим. Лайфа) — человек известный. Он не скрывал своих взглядов. Ну а то, что Трюдо заявляет по этому поводу — мне жалко на него смотреть, он всё-таки называется премьер-министром. И когда он вместе с Зеленским аплодировал и поднимал вверх кулак, приветствуя этого нациста, конечно, они прекрасно обо всём знали", — сказал министр.
Лавров также назвал "позорищем", что Трюдо извинился за чествование нациста только перед украинцами и поляками.
Напомним, скандал разразился, когда в Парламенте Канады Владимир Зеленский вместе с Джастином Трюдо горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку (прежняя фамилия — Гунька) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, и теперь Рота покидает пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. Даже МИД Германии осудил овации нацисту. Джастин Трюдо попытался извиниться, но сделал только хуже: он заявил, что от рук нацистов пострадали поляки, цыгане, геи, но "забыл", какую цену заплатили народы СССР.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев