Маск словом "позорно" охарактеризовал решение канадского премьера

Американский миллиардер Илон Маск высказался о новой политике канадских властей в отношении социальных сетей и стриминговых сервисов. По мнению бизнесмена, премьер-министр североамериканского государства Джастин Трюдо пытается подавить свободу слова в стране.

Напомним, что отныне канадские онлайн-платформы с годовым доходом свыше 7,4 миллиона долларов должны регистрироваться в специальной системе. Аналогичные действия обязаны проделать и соцсети, а также другие сервисы.