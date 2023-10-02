Маск словом "позорно" охарактеризовал решение канадского премьера
Маск: Премьер-министр Трюдо хочет уничтожить свободу слова в Канаде
Американский миллиардер Илон Маск высказался о новой политике канадских властей в отношении социальных сетей и стриминговых сервисов. По мнению бизнесмена, премьер-министр североамериканского государства Джастин Трюдо пытается подавить свободу слова в стране.
Напомним, что отныне канадские онлайн-платформы с годовым доходом свыше 7,4 миллиона долларов должны регистрироваться в специальной системе. Аналогичные действия обязаны проделать и соцсети, а также другие сервисы.
"Трюдо пытается уничтожить свободу слова в Канаде. Позорно", — пристыдил политика Маск на своей странице в X.
А недавно Трюдо навлёк на себя шквал критики, когда поучаствовал в чествовании пожилого ветерана СС в канадском парламенте. В Госдуме РФ допустили, что инцидент может стоить премьер-министру карьеры. Впрочем, позже глава кабмина принёс извинения.