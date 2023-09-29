"Спрятался за беременную": В Канаде раскрыли суть западных политиков

Канадский журналист Дэвид Крэйден в интервью YouTube-каналу Redacted раскритиковал поведение премьер-министра страны Джастина Трюдо, который "спрятался за беременную" в Парламенте Канады, чтобы не слушать критику из-за скандала с эсэсовцем.

Эксперт пояснил, что в течение последних двух дней председатель канадского кабинета министров намеренно избегает ежегодной встречи Question Period. Стоит отметить, что во время этого процесса премьер-министр страны должен представлять правительство, отвечая на вопросы оппозиции.