"Спрятался за беременную": В Канаде раскрыли суть западных политиков
Журналист Крэйден: Трюдо после скандала спрятался за беременную в Парламенте Канады
Канадский журналист Дэвид Крэйден в интервью YouTube-каналу Redacted раскритиковал поведение премьер-министра страны Джастина Трюдо, который "спрятался за беременную" в Парламенте Канады, чтобы не слушать критику из-за скандала с эсэсовцем.
Эксперт пояснил, что в течение последних двух дней председатель канадского кабинета министров намеренно избегает ежегодной встречи Question Period. Стоит отметить, что во время этого процесса премьер-министр страны должен представлять правительство, отвечая на вопросы оппозиции.
"Его не было в понедельник и во вторник, а вместо себя он поставил своего лидера палаты — беременную женщину (Карину Гулд, занимающую должность лидера Правительства Канады в Палате общин. — Прим. Лайфа). Это так в духе Трюдо — спрятаться за кого-то другого", — заявил Крэйден.
Мировой скандал разгорелся после того, как в Парламенте Канады Владимир Зеленский вместе с Джастином Трюдо горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, и теперь Рота покидает пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. К слову, Трюдо уже опомнился и назвал произошедшее "чудовищным надругательством над памятью пострадавших от нацизма". Правда, в тот момент, по всей видимости, канадского премьера это особо не волновало и он вместе со всеми чествовал украинского эсэсовца.
ТАСС / Zuma