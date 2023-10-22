Игроки из Израиля отказались выходить на матч из-за минуты молчания в память о палестинцах

Израильские футболисты "Антальяспора" Сагив Ехезкель и Рамзи Сафури отказались выходить на матч чемпионата Турции. Как пишет портал Sport5, игроки заявили, что пропустят игру против "Газиантепа" из-за минуты молчания в память о жителях Палестины, которые погибли в ходе конфликта на Ближнем Востоке.

"Тяжёлые новости из нашей страны превратили то, что для нас является рутиной — игру в футбол, — в почти невыполнимую задачу. Команда уважает нашу просьбу и оказывает нам полную поддержку, и за это мы благодарим её", — говорится в совместном заявлении Ехезкеля и Сафури.