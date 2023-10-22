Игроки из Израиля отказались выходить на матч из-за минуты молчания в память о палестинцах
Израильские футболисты Ехезкель и Сафури отказались выходить на матч в Турции
Игроки футбольного клуба "Газиантеп" и "Антальяспор" держат плакат с надписью "Мы осуждаем угнетение в секторе Газа" во время футбольного матча чемпионата Турции между "Галатасараем" и "Бешикташем" в парке Рамс в Стамбуле, Турция, 21 октября 2023 года. Обложка © Getty Images / Berk Ozkan / Anadolu
Израильские футболисты "Антальяспора" Сагив Ехезкель и Рамзи Сафури отказались выходить на матч чемпионата Турции. Как пишет портал Sport5, игроки заявили, что пропустят игру против "Газиантепа" из-за минуты молчания в память о жителях Палестины, которые погибли в ходе конфликта на Ближнем Востоке.
"Тяжёлые новости из нашей страны превратили то, что для нас является рутиной — игру в футбол, — в почти невыполнимую задачу. Команда уважает нашу просьбу и оказывает нам полную поддержку, и за это мы благодарим её", — говорится в совместном заявлении Ехезкеля и Сафури.
Матч прошёл 21 октября, "Антальяспор" уступил "Газиантепу" со счётом 0:1. Отметим, что оба игрока из Израиля перешли в турецкий клуб в сентябре текущего года. Футболисты решили пока не покидать команду. По их словам, здесь к ним очень тепло относятся.
Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.