Рублёва дисквалифицировали за оскорбление судьи в полуфинале ATP в Дубае

Теннисиста Андрея Рублёва дисквалифицировали за неприличное поведение во время полуфинала турнира ATP в Дубае. Сегодня он играл против Александра Бублика из Казахстана.

При счёте 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика было принято решение о дисквалификации Рублёва из-за его нецензурных высказываний в адрес судьи. Россиянин был посеян под вторым номером, казахстанский игрок — под седьмым. Теперь Бублика ждёт встреча с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Уго Умбером.