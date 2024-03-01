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1 марта, 16:24

Рублёва дисквалифицировали за оскорбление судьи в полуфинале ATP в Дубае

Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / AP / Kamran Jebreili

Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / AP / Kamran Jebreili

Теннисиста Андрея Рублёва дисквалифицировали за неприличное поведение во время полуфинала турнира ATP в Дубае. Сегодня он играл против Александра Бублика из Казахстана.

При счёте 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика было принято решение о дисквалификации Рублёва из-за его нецензурных высказываний в адрес судьи. Россиянин был посеян под вторым номером, казахстанский игрок — под седьмым. Теперь Бублика ждёт встреча с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Уго Умбером.

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А ранее Life.ru сообщал, что Рублёв одержал победу в игре с австралийцем Алексом де Минаура в финале выставочного турнира серии Ultimate Tennis Showdown. Российский теннисист не потерпел ни одного проигрыша на турнире и получил максимальный приз — $421,8 тысячи.

Александра Мышляева
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