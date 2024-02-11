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11 февраля, 16:24

Теннисист Андрей Рублёв одержал победу в выставочном теннисном турнире в Осло

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в игре с австралийцем Алексом де Минаура в финале выставочного турнира серии Ultimate Tennis Showdown. Соревнования проходили в Осло.

Встреча завершилась со счётом 14:16, 17:10, 16:13, 20:12 в пользу российского спортсмена. Рублёв не потерпел ни одного поражения на турнире и получит максимально возможный размер призовых — $421,8 тысячи.

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А ранее Life.ru рассказывал о том, что россиянину Даниилу Медведеву удалось сохранить третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов после проигрыша в Australian Open. Наш соотечественник в финале турнира уступил Яннику Синнеру в пяти сетах, но выиграл первые две партии.

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ТАСС / EPA / LUKAS COCH

Владимир Озеров
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