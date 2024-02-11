Теннисист Андрей Рублёв одержал победу в выставочном теннисном турнире в Осло

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в игре с австралийцем Алексом де Минаура в финале выставочного турнира серии Ultimate Tennis Showdown. Соревнования проходили в Осло.

Встреча завершилась со счётом 14:16, 17:10, 16:13, 20:12 в пользу российского спортсмена. Рублёв не потерпел ни одного поражения на турнире и получит максимально возможный размер призовых — $421,8 тысячи.