Медведев проиграл финал Australian Open и установил антирекорд

Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в пяти сетах 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Матч продолжался 3 часа 46 минут.

Решающий розыгрыш финала Australian Open 2024 года, который принёс итальянцу Яннику Синнеру победу над Даниилом Медведевым. Видео © YouTube / Australian Open

27-летний Медведев, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проиграл свой пятый финал турниров Большого шлема при одной победе. 22-летний Синнер (четвёртая ракетка мира) выиграл свой первый финал одного из четырёх самых престижных теннисных турниров.

После этого матча россиянин стал единственным теннисистом, который дважды проиграл в финалах ТБШ, ведя со счётом 2:0 по партиям. В первый раз это произошло также на Australian Open в 2022 году, тогда Медведева обыграл испанец Рафаэль Надаль. Всего в его карьере три таких матча — в 2019 году россиянин уступил французу Пьеру-Югу Эрберу в первом круге "Ролан Гаррос".

Синнер стал самым молодым чемпионом Australian Open с 2008 года, когда в возрасте 20 лет выиграл серб Новак Джокович. За победу он получил 2,1 миллиона долларов (Медведев — 1,1 миллиона). На пути к финалу итальянец победил Ботика ван де Зандсхюлла и Йеспера де Йонга из Нидерландов, аргентинца Себастьяна Баэса, Джоковича и сразу трёх россиян — Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова.