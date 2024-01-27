Белоруска Соболенко разгромила китаянку и второй год подряд выиграла Australian Open

Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко победила китаянку Чжэн Циньвэнь в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Вторая ракетка мира расправилась с соперницей в двух сетах за 1 час и 17 минут — 6:3, 6:2.

Арина Соболенко второй раз подряд выиграла Australian Open, победив в финале Чжэн Циньвэнь из Китая. Видео © YouTube / Australian Open TV

Эта победа стала для 25-летней спортсменки второй на турнирах Большого шлема, представительница Белоруссии защитила титул чемпионки Australian Open. На пути к финалу она обыграла немку Эллу Зайдель, украинку Лесю Цуренко, чешек Бренду Фрухвиртову и Барбору Крейчикову, а также Аманду Анисимову и Кори Гауфф из США. Примечательно, что в 2012–2013 годах другая белоруска, Виктория Азаренко, также два раза подряд смогла выиграть этот турнир. После матча Соболенко поблагодарила свою команду.

"Спасибо за то, что вы поддерживаете меня, что бы ни случилось. Без вас я бы не смогла так много достичь. Спасибо за всё, что вы для меня делаете", — сказала Соболенко, отметив, что это были потрясающие две недели.

Китаянка Чжэн Циньвэнь занимает в рейтинге 15-е место, ей 21 год. В понедельник спортсменка поднимется на седьмую позицию. На Открытом чемпионате Австралии она была посеяна под 12-м номером, в то время как Соболенко под вторым. Также стоит отметить, что Чжэн Циньвэнь стала первой с 2014 года китайской теннисисткой, кто смог выйти в финал турнира Большого шлема. Девять лет назад это удалось Ли На, победившей в финале Australian Open Доминику Цибулкову из Словакии.

Открытый чемпионат Австралии является первым в году турниром Большого шлема. Он проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований превышает 57,8 миллиона долларов.