Россиянин Медведев вышел в финал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч за выход в финал соревнований, проходящих в Мельбурне, длился более четырёх часов.

Встреча закончилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева. В финале наш соотечественник встретится с итальянцем Янником Синнером.