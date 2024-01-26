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26 января, 13:14

Россиянин Медведев вышел в финал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч за выход в финал соревнований, проходящих в Мельбурне, длился более четырёх часов.

Встреча закончилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева. В финале наш соотечественник встретится с итальянцем Янником Синнером.

Напомним, представитель Италии в полуфинале турнира сенсационно обыграл действующего победителя турнира серба Новака Джоковича. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. Для серба это стало первым поражением на Australian Open с 2018 года.

Российская теннисистка Калинская не смогла пробиться в полуфинал Australian Open
Российская теннисистка Калинская не смогла пробиться в полуфинал Australian Open
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ТАСС / AP / Andy Wong

Иван Косицын
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