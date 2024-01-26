Россиянин Медведев вышел в финал Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч за выход в финал соревнований, проходящих в Мельбурне, длился более четырёх часов.
Встреча закончилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева. В финале наш соотечественник встретится с итальянцем Янником Синнером.
Напомним, представитель Италии в полуфинале турнира сенсационно обыграл действующего победителя турнира серба Новака Джоковича. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. Для серба это стало первым поражением на Australian Open с 2018 года.
ТАСС / AP / Andy Wong