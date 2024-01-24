Российская теннисистка Калинская не смогла пробиться в полуфинал Australian Open
Российская теннисистка Анна Калинская в матче турнира Australian Open. Обложка © ТАСС / EPA
25-летняя российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться в полуфинал Australian Open, проиграв китаянке Чжэн Циньвэнь в четвертьфинальном матче.
Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1. В полуфинале Циньвэнь сыграет с украинкой Даяной Ястремской.
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Таким образом, Даниил Медведев — единственный из россиян, кто дошёл до полуфинала Australian Open: накануне Андрей Рублёв проиграл в четвертьфинале итальянцу Яннику Синнеру, сегодня из борьбы вышла Калинская.