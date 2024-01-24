Российская теннисистка Калинская не смогла пробиться в полуфинал Australian Open

25-летняя российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться в полуфинал Australian Open, проиграв китаянке Чжэн Циньвэнь в четвертьфинальном матче.

Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1. В полуфинале Циньвэнь сыграет с украинкой Даяной Ястремской.