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20 января, 07:14

Калинская победила Стивенс на Australian Open и насладилась победой под спетую болельщиками "Калинку"

Болельщики вновь спели "Калинку" в поддержку Калинской на Australian Open

Болельщики вновь поддержали россиянку Анну Калинскую на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Наша спортсменка одержала победу над американкой Слоан Стивенс со счётом 6:7, 6:1, 6:4. В ходе матча люди на трибунах исполнили русскую народную "Калинку", созвучную с фамилией спортсменки.

Калинская вынесла Стивенс на Australian Open и насладилась победой под спетую трибунам "Калинку". Видео © X / Alsu

Судя по реакции Калинской, которая в тот момент ела банан, ей было приятно. В 1/8 финала она сыграет с итальянкой Ясмине Паолини.

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Напомним, в прошлый раз болельщики поддержали так Анну Калинскую во время игры с американкой Кэти Волынец. К слову, последняя также оценила этот жест, так как имеет украинские корни и владеет русским языком.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Матвей Константинов
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