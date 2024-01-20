Калинская победила Стивенс на Australian Open и насладилась победой под спетую болельщиками "Калинку"

Болельщики вновь поддержали россиянку Анну Калинскую на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Наша спортсменка одержала победу над американкой Слоан Стивенс со счётом 6:7, 6:1, 6:4. В ходе матча люди на трибунах исполнили русскую народную "Калинку", созвучную с фамилией спортсменки.

Калинская вынесла Стивенс на Australian Open и насладилась победой под спетую трибунам "Калинку". Видео © X / Alsu

Судя по реакции Калинской, которая в тот момент ела банан, ей было приятно. В 1/8 финала она сыграет с итальянкой Ясмине Паолини.