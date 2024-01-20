Калинская победила американку Стивенс и пробилась в четвёртый круг Australian Open

Россиянка Анна Калинская пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В третьем круге она победила американку Слоан Стивенс.

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 6:4.

Соперник российской теннисистки в матче 1/8 финала определится в игре между её соотечественницей Анной Блинковой и итальянкой Жасмин Паолини.