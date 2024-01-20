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20 января, 03:30

Калинская победила американку Стивенс и пробилась в четвёртый круг Australian Open

Анна Калинская. Обложка © X / #AusOpen

Анна Калинская. Обложка © X / #AusOpen

Россиянка Анна Калинская пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В третьем круге она победила американку Слоан Стивенс.

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 6:4.

Соперник российской теннисистки в матче 1/8 финала определится в игре между её соотечественницей Анной Блинковой и итальянкой Жасмин Паолини.

16-летняя восходящая звезда тенниса из России пробилась в четвёртый круг Australian Open
16-летняя восходящая звезда тенниса из России пробилась в четвёртый круг Australian Open

Напомним, Блинкова во втором круге победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину на самом длинном в истории тай-брейке. В третьем сете девушки на двоих набрали 42 очка.

Артур Лапсаков
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